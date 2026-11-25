Doch der rasante Aufstieg birgt für die Käuferinnen und Käufer auch Risiken.

Chinesische Automarken erobern auch den Schweizer Markt im Eiltempo. In den ersten zehn Monaten des Jahres wurden in der Schweiz und Liechtenstein über 5400 Autos der Marke BYD neu zugelassen. Im Vorjahreszeitraum waren es 658 gewesen. Damit hat der chinesische Hersteller bereits grosse Autobauer wie Kia (5137) und Ford (3881) überholt.

Mit Leapmotor steigerte ein weiterer chinesischer Hersteller den Absatz in der Schweiz kräftig. Die Neuzulassungen von Leapmotor zogen von 608 auf 1984 Fahrzeuge an. Bei Zeekr ging es von 44 auf 1157 Autos nach oben.

Insgesamt erreichen chinesische Automarken laut dem Importeurverband Auto Schweiz einen Marktanteil von rund sieben Prozent. "Der Markthochlauf ist enorm steil", sagt Direktor Thomas Rücker gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Besonders seit 2025 seien vermehrt chinesische Marken auf Schweizer Strassen unterwegs.

Elektroautos zu Kampfpreisen

Ein wichtiges Verkaufsargument ist der Preis. Sowohl Leapmotor als auch JAC bieten elektrische Kleinwagen für weniger als 17'000 Franken an, wobei das Modell von JAC deutlich grösser ist. Hersteller wie Zeekr zielen dagegen mit teureren Fahrzeugen auf eine zahlungskräftigere Kundschaft.

Zu den Pionieren gehört JAC. Seit sieben Jahren ist die Marke auf dem Schweizer Markt. "Der Anfang war kein Zuckerschlecken", sagt Nico Martinez, CEO von JAC Schweiz. Die Kunden seien damals sehr zurückhaltend gewesen.

Seither hätten die chinesischen Hersteller bei Design, Verarbeitung und Komfort grosse Fortschritte gemacht. "Unsere Autos sind heute auf einem qualitativ sehr hohen Niveau. Bei Probefahrten erhalten wir praktisch nur positives Feedback", sagt Martinez. JAC verfügt inzwischen über mehr als 35 Händler in der Schweiz und bietet neben Elektroautos auch Plug-in-Hybride und Verbrenner an.

Der JAC-Chef rechnet mit weiteren Marktanteilsgewinnen chinesischer Autobauer. "Die Europäer haben sich lange zurückgelehnt. Jetzt müssen sie Gas geben, denn die Chinesen sind ihnen bei der E-Mobilität schon voraus." Längerfristig hält er in der Schweiz einen Anteil von 20 Prozent für realistisch.

Grossimporteure steigen ein

Auch die grossen Importeure setzen zunehmend auf chinesische Marken. Ende 2024 nahm der Schweizer Autohandelsriese Emil Frey Leapmotor ins Portfolio auf. Letztes Jahr kamen Zeekr, Geely sowie die Nutzfahrzeugmarke Farizon hinzu.

"Chinesische Marken gewinnen zunehmend an Bedeutung", erklärt Konzernsprecher Peter Hug. Die bisherigen Erfahrungen seien positiv. Die Hersteller könnten heute in vielen Bereichen mit den etablierten Marken mithalten.

Der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) begrüsst die wachsende Konkurrenz. "Diverse kleinere chinesische E-Autos kosten weniger als 30'000 Franken", sagt Projektleiter Gregory Germann. Damit werde die Elektromobilität für eine breitere Kundschaft erschwinglich.

Zugleich dürfte der Wettbewerb europäische Hersteller zu günstigeren Angeboten bewegen. Diese hätten sich zunächst auf grössere Elektroautos konzentriert, erklärt Germann. Inzwischen kämen zunehmend kleinere und preiswertere Modelle auf den Markt.

Allerdings verkaufen chinesische Marken nicht nur reine Elektroautos. Laut Auto Schweiz spielen Hybridfahrzeuge und Plug-in-Hybride ebenfalls eine wichtige Rolle.

Ökologisch sind chinesische Elektroautos laut VCS nicht grundsätzlich besser oder schlechter als europäische Modelle. Entscheidend seien vielmehr der Energieverbrauch, die Fahrzeuggrösse und der Strommix. Zudem werden auch Autos europäischer Marken in China gebaut oder mit chinesischen Batterien ausgestattet.

Nicht jede Marke wird überleben

Der rasante Aufstieg birgt allerdings auch Risiken. In China kämpfen zahlreiche Hersteller um Marktanteile. Nicht alle dürften diesen Wettbewerb überstehen. Für Schweizer Autokäufer stellt sich deshalb die Frage, ob Service und Ersatzteile auch in einigen Jahren noch verfügbar sein werden.

"Der Aufbau eines dichten Vertriebs- und Servicenetzes ist von grosser Wichtigkeit", sagt Auto-Schweiz-Direktor Rücker. Neben guten Fahrzeugen brauche es eine zuverlässige Betreuung und kompetente Werkstätten, um das Vertrauen der Kundschaft zu gewinnen.

Dass sich chinesische Hersteller auch wieder zurückziehen können, zeigt das Beispiel Aiways. Die Marke wird in der Schweiz nicht mehr offiziell angeboten. Auch die Importeure JAC und Emil Frey betonen darum die Bedeutung eines zuverlässigen Händlernetzes und einer langfristigen Ersatzteilversorgung.

bol/mk

Zürich (awp)