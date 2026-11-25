Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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Eni Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Unternehmensstrategie ermögliche weiteres Wachstum durch ein breiteres Portfolio hochwertiger Projekte entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie ist mit Blick auf 2027 sein "Top Pick" unter den wichtigsten europäischen Ölwerten./edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 15:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.65 €
|
Abst. Kursziel*:
35.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.16%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
23.11.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
19.11.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 mittags steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Eni S.p.A.
|12:52
|Eni Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|12:52
|Eni Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|12:52
|Eni Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|21.42
|1.09%
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|13:16
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|12:52
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|12:23
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|12:20
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Deutsche Bank AG
Sanofi Buy
|12:20
|
UBS AG
ams-OSRAM Buy
|12:16
|
Deutsche Bank AG
L'Oréal Sell
|12:15
|
UBS AG
BP Buy