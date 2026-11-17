Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC nach Zahlen zum dritten Quartal von 42 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege um etwa fünf Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Harry Gillis am Dienstagabend. In den USA seien die Behandlungsvolumina auf vergleichbarer Basis im dritten Quartal um 1,1 Prozent zurückgegangen, während sie beim Konkurrenten DaVita leicht gestiegen seien./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39.36 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
39.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.38%
|
Analyst Name::
Harry Gillis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
16.11.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
16.11.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.11.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
16.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
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16.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX letztendlich freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|07:53
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:53
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:53
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|35.87
|-0.53%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:06
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ASTA Energy Solutions Buy
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
GEA Hold
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Fresenius Medical Care Hold
|07:37
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Carl Zeiss Meditec Underweight
|07:34
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RBC Capital Markets
ABB Sector Perform
|07:33
|
JP Morgan Chase & Co.
Microsoft Overweight
|07:29
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RBC Capital Markets
Stellantis Sector Perform