Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius Medical Care (FMC) von 56 auf 52 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Bei dem Dialysekonzern bleibe die US-Markteinfu?hrung des 5008X-Systems zur Hochvolumen-Hämodialyse im Mittelpunkt der Anlagestory, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erste operative Erfahrungen seien sehr positiv. Die US-Behandlungszahlen stünden kurz vor einer Trendwende. Dennoch senkte der Experte seine Gewinnschätzungen etwas./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
37.35 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
37.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
12:26
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|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
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|Barclays Capital: Equal Weight-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.ch)
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|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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|07.05.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
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|DZ BANK
|06.05.26
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|Fresenius Medical Care Underweight
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|06.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
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|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
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