Am Dienstag verliert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0.46 Prozent auf 25’284.00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25’417.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’254.00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’150.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26’119.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23’237.00 Punkte.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.92 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27’000.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1.21 Prozent auf 734.00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.18 Prozent auf 38.54 EUR), MTU Aero Engines (+ 0.99 Prozent auf 347.00 EUR), Heidelberg Materials (+ 0.76 Prozent auf 179.05 EUR) und RWE (+ 0.74 Prozent auf 57.28 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil adidas (-1.25 Prozent auf 166.00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.16 Prozent auf 63.22 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.96 Prozent auf 57.56 EUR), Bayer (-0.87 Prozent auf 52.52 EUR) und Infineon (-0.84 Prozent auf 48.02 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 207’651 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207.374 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 5.30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.90 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch