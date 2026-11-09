Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’812 0.1%  SPI 20’839 0.0%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’849 0.1%  Euro 0.9148 0.1%  EStoxx50 6’184 0.2%  Gold 4’095 0.7%  Bitcoin 60’554 -1.2%  Dollar 0.8177 -0.2%  Öl 96.6 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Jahresendrally oder Januar-Effekt: Was die Statistik über den Einstieg am Aktienmarkt verrät
EZB-Präsidentin Lagarde deutet Zinserhöhung im Dezember an
Credit Agricole-Aktie: Italiengeschäft soll mit Banco BPM verschmolzen werden
BMW-Aktie: Mehr Batteriezellen sollen aus Europa und den USA gekauft werden
Suche...
Plus500 Depot

Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

37.66
CHF
0.18
CHF
0.48 %
09:13:30
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.11.2026 07:56:10

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

Fresenius Medical Care
37.61 CHF -2.10%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 44,50 auf 35 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Hassan Al-Wakeel sorgt sich zunehmend um die Gewinnaussichten des Dialysekonzerns, wie er am Sonntag schrieb. Er konstatiert Druck auf die Erstattungen, das Wachstum der Behandlungszahlen und seitens der Kosten. Für die mittelfristigen Ziele ist er enorm skeptisch. Beim operativen Ergebnis befürchtet er zwischen 2025 und 2028 im Schnitt einen Rückgang um 3 Prozent per annum, anstelle der avisierten Steigerung um 3 bis 7 Prozent. Negativ hinzu komme der Anteilsabbau der Mutter Fresenius./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
41.62 € 		Abst. Kursziel*:
-15.91%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
41.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.66%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:56 Fresenius Medical Care Underweight Barclays Capital
07:17 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
04.11.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen