LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 44,50 auf 35 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Hassan Al-Wakeel sorgt sich zunehmend um die Gewinnaussichten des Dialysekonzerns, wie er am Sonntag schrieb. Er konstatiert Druck auf die Erstattungen, das Wachstum der Behandlungszahlen und seitens der Kosten. Für die mittelfristigen Ziele ist er enorm skeptisch. Beim operativen Ergebnis befürchtet er zwischen 2025 und 2028 im Schnitt einen Rückgang um 3 Prozent per annum, anstelle der avisierten Steigerung um 3 bis 7 Prozent. Negativ hinzu komme der Anteilsabbau der Mutter Fresenius./ag/tih;