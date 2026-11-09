Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 44,50 auf 35 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Hassan Al-Wakeel sorgt sich zunehmend um die Gewinnaussichten des Dialysekonzerns, wie er am Sonntag schrieb. Er konstatiert Druck auf die Erstattungen, das Wachstum der Behandlungszahlen und seitens der Kosten. Für die mittelfristigen Ziele ist er enorm skeptisch. Beim operativen Ergebnis befürchtet er zwischen 2025 und 2028 im Schnitt einen Rückgang um 3 Prozent per annum, anstelle der avisierten Steigerung um 3 bis 7 Prozent. Negativ hinzu komme der Anteilsabbau der Mutter Fresenius./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
41.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.91%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
41.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.66%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
06.11.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
05.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Analyse: Market-Perform-Bewertung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie von Bernstein Research (finanzen.ch)
|
04.11.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|37.48
|-0.45%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:24
|
Jefferies & Company Inc.
Hannover Rück Buy
|08:13
|
Bernstein Research
KRONES Market-Perform
|08:13
|
Bernstein Research
NVIDIA Outperform
|08:12
|
Bernstein Research
RATIONAL Outperform
|08:08
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Allianz Buy
|07:56
|
Barclays Capital
Fresenius Medical Care Underweight
|07:39
|
Bernstein Research
Siemens Energy Outperform