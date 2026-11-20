Schlussendlich tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 1.87 Prozent tiefer bei 24’763.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24’731.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’229.00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der LUS-DAX auf 25’432.00 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25’956.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 22’916.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 0.802 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’000.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.40 Prozent auf 37.60 EUR), Hannover Rück (+ 1.73 Prozent auf 293.80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.15 Prozent auf 26.34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.90 Prozent auf 580.00 EUR) und Vonovia SE (+ 0.54 Prozent auf 16.89 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Scout24 (-8.03 Prozent auf 80.75 EUR), Infineon (-7.91 Prozent auf 45.44 EUR), Siemens Energy (-6.61 Prozent auf 118.32 EUR), HOCHTIEF (-4.95 Prozent auf 338.00 EUR) und Siemens (-4.59 Prozent auf 254.65 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’922’660 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 218.935 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch