Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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25.11.2026 12:23:46
Roche Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Die klinischen und kommerziellen Möglichkeiten des neuen Brustkrebsmedikaments Wilserdly hätten zentrale Bedeutung für seine jüngste Hochstufung der Aktie gehabt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Zulassungsbedingungen lägen nahe am bestmöglichen Szenario./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Buy
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
500.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
405.50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
23.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
408.13 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.51%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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|Deutsche Bank AG
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|Roche Buy
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|23.11.26
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|RBC Capital Markets
|17.11.26
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|12:23
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Roche Outperform
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|17.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
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|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
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|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
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