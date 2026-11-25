Roche 408.13 CHF 0.98% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Die klinischen und kommerziellen Möglichkeiten des neuen Brustkrebsmedikaments Wilserdly hätten zentrale Bedeutung für seine jüngste Hochstufung der Aktie gehabt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Zulassungsbedingungen lägen nahe am bestmöglichen Szenario./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:10 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.