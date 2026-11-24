Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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Aurubis Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis von 173 auf 118 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Schwache Geschäftsprognosen und ein erneuter Rückschlag beim neuen US-Werk in Richmond belasteten den Kupferproduzenten, schrieb Dirk Schlamp in einer Studie am Mittwoch. Die neue Prognose für das operative Ergebnis (Ebt) 2026/27 liege mit dem Mittelwert rund 15 Prozent unter
dem bisherigen Analystenkonsens./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Halten
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
107.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
109.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aurubis
Analysen zu Aurubis
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