SMI 12'903 0.5%  SPI 17'995 0.4%  Dow 46'764 0.2%  DAX 23'658 0.3%  Euro 1 -0.2%  EStoxx50 5'771.2800 0.4%  Gold 5'119 0.5%  Bitcoin 57'200.7873 3.2%  Dollar 0.7869 0.2%  Öl 99.1 -2.7% 
Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

35.73
CHF
0.80
CHF
2.29 %
13:53:14
SWX
13.03.2026 11:46:20

Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen

Fresenius Medical Care
35.93 CHF 0.36%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für FMC mit einem fairen Aktienwert von 56 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Transformation des Dialyse-Anbieters sei abgeschlossen, nun könne die "Ernte" beginnen, schrieb Sven Kürten am Freitag. Zentraler Wachstumstreiber sei die Markteinführung des neuen Dialysegeräts 5008X auf dem US-Markt. In diesem Jahr könne es noch Belastungen geben, dann aber sei Besserung in Sicht./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
39.74 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
39.81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

CHF
