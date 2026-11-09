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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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09:29:02
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09.11.2026 07:17:25

Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral

Fresenius Medical Care
37.71 CHF -1.84%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 38 auf 37,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton resümierte am Sonntag den Quartalsbericht, die Telefonkonferenz und eine Investorenveranstaltung mit dem Management des Dialysekonzerns. Er erwartet einen noch stärkeren operativen Ergebnisrückgang bei konstanten Währungen im Geschäftsjahr 2027 als 2026 und kappte seine Schätzungen./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 22:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
37.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
41.62 € 		Abst. Kursziel*:
-9.90%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
41.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.87%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
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07:56 Fresenius Medical Care Underweight Barclays Capital
07:17 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
04.11.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
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