Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 38 auf 37,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton resümierte am Sonntag den Quartalsbericht, die Telefonkonferenz und eine Investorenveranstaltung mit dem Management des Dialysekonzerns. Er erwartet einen noch stärkeren operativen Ergebnisrückgang bei konstanten Währungen im Geschäftsjahr 2027 als 2026 und kappte seine Schätzungen./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
37.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
41.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.90%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
41.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.87%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
06.11.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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06.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
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06.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.ch)
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05.11.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
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05.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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05.11.26
|Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.ch)
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05.11.26
|Analyse: Market-Perform-Bewertung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie von Bernstein Research (finanzen.ch)
|
04.11.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|07:56
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|Bernstein Research
|04.11.26
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|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:17
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|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
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|DZ BANK
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|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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Fresenius Medical Care Underweight