Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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25.11.2026 16:43:32
Hannover Rück Kaufen
Hannover Rück
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück nach einem Investorentag von 326 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Wenzel attestierte dem Rückversicherer in einer Studie am Mittwoch Gewinnwachstum dank bilanzieller Puffer und höherer Zinsen. Nach einer zuletzt guten Kursentwicklung sei das Kurspotenzial nurmehr moderat./rob/bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
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Unternehmen:
Hannover Rück
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
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Rating jetzt:
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Wenzel
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