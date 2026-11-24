STRATEC 26.02 CHF -1.82% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Stratec von 18 auf 28 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Verkauf von Diatron stärke die Ertragskraft des Ausrüsters von Diagnostik- und Biotech-Unternehmen deutlich, schrieb Sven Kürten in einer Studie am Mittwoch. Nach einer deutlich positiven Kursreaktion seien die Vorteile

des Diatron-Verkaufs jedoch bereits eingepreist./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.