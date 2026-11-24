STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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25.11.2026 16:42:30
STRATEC SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Stratec von 18 auf 28 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Verkauf von Diatron stärke die Ertragskraft des Ausrüsters von Diagnostik- und Biotech-Unternehmen deutlich, schrieb Sven Kürten in einer Studie am Mittwoch. Nach einer deutlich positiven Kursreaktion seien die Vorteile
des Diatron-Verkaufs jedoch bereits eingepreist./rob/bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Halten
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
27.05 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
28.65 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
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KGV*:
-
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