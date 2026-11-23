Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Sell" belassen. Der Dialyseanbieter stehe unter dem neuen Chef Shervin Korangy vor etlichen Herausforderungen und Chancen, schrieb Graham Doyle am Montag. Zu ersteren zählt er den möglichen strukturellen Volumendruck auf das operative Ergebnis (Ebit) im US-Geschäft und das drohende zweite Jahr mit einem Gewinnrückgang, zu letzteren das modernere Dialyseverfahren HV-HDF und Investitionen in das internationale Klinikgeschäft. Sowohl eine Fortsetzung der bisherigen Strategie mit Anpassungen als auch eine Neuausrichtung würden die Magen kurzfristig belasten, wobei letztere Strategie die besseren Wachstumschancen biete - allerdings auf Kosten des Schuldenabbaus./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
37.33 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.60%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
38.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.79%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
23.11.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
20.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
20.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|18.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|18.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|35.84
|3.76%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:18
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|08:12
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform
|08:00
|
Bernstein Research
Lufthansa Market-Perform
|07:51
|
RBC Capital Markets
Coca-Cola Outperform
|07:51
|
Bernstein Research
Iberdrola Market-Perform
|07:49
|
Bernstein Research
National Grid Outperform
|07:48
|
RBC Capital Markets
Hennes & Mauritz AB Sector Perform