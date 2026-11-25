Am 25. November setzt Ripple Testnet und Devnet des XRP Ledger zurück

Mainnet, Guthaben und Transaktionshistorie der Anleger bleiben unberührt

Für Anleger zählt eher, wie belastbar die Infrastruktur des Netzwerks ist

Am Mittwoch, dem 25. November, setzt Ripple zwei Netzwerke des XRP Ledger vollständig zurück. An der Substanz von XRP ändert der vermeintlich grosse Reset jedoch nichts. Betroffen sind ausschliesslich Testnet und Devnet, auf denen Entwickler mit wertlosem Testguthaben arbeiten. Das Mainnet, auf dem die Kryptowährung tatsächlich gehandelt und verbucht wird, läuft derweil ganz normal weiter. Für die Anlagesicht ist das Ereignis deshalb weniger ein Kurstreiber als ein Prüfstein dafür, wie verlässlich Ripple die Infrastruktur rund um das Netzwerk betreibt.

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Warum das XRP Ledger neu starten muss

Ripple betreibt Testnet und Devnet, damit die Entwicklergemeinde neue Funktionen und Integrationen ausprobieren kann, ohne echtes Geld zu riskieren. Das Testnet bildet dabei den Stand der Protokollerweiterungen im Mainnet möglichst genau ab, während das Devnet als Vorschau auf geplante Funktionen aus dem Entwicklungszweig dient. Der Auslöser des Resets ist banal und zugleich aufschlussreich: Das Testnet hing an einem einzigen Server mit der vollständigen Transaktionshistorie. Dieser ist abgestürzt und lässt sich ohne Neustart nicht wiederherstellen. Ripple rüstet nun die Speicherkapazität auf. Gewisse Aufbewahrungsgrenzen bleiben zwar bestehen, Resets sollen damit aber seltener nötig werden.

Gelöscht werden sämtliche Daten beider Testnetze, also Konten, Transaktionen, Guthaben, Einstellungen, Orders, automatisierte Market Maker und Escrows. Das Testnet erhält anschliessend wieder den Erweiterungsstatus des Mainnet. Adressen, Netzwerkkennung und Validatoreinstellungen bleiben gleich, Entwickler müssen ihr Testguthaben jedoch neu über den Faucet beziehen. Wer selbst einen Server mit der Software xrpld an einem der beiden Netze betreibt, soll nach dem Reset die Datenbank löschen und neu starten. Das Zeitfenster hat XRP Ledger Operations auf 17 bis 18 Uhr pazifischer Zeit gelegt, nach mitteleuropäischer Zeit also auf die Nacht zum 26. November zwischen 2 und 3 Uhr.

Resets gehören beim XRP Ledger zur Routine

Neu ist ein solcher Schritt nicht. Bereits am 3. März dieses Jahres hatte Ripple das Devnet zurückgesetzt, damit Validatoren nach einem Softwareupdate nicht durch eine zurückgezogene Protokollerweiterung blockiert werden. Laut der späteren Aktualisierung auf xrpl.org lief dieser Reset erfolgreich, das Devnet war danach wieder voll einsatzfähig. Der Unterschied zum aktuellen Fall: Diesmal trifft es auch das Testnet, also jene Umgebung, die das Mainnet spiegelt und auf der Integrationen vor dem Livegang erprobt werden.

Was der Reset für XRP-Anleger bedeutet

Am Angebot von XRP und an den Regeln des Mainnet rüttelt der 25. November nicht. Für die Investmentthese zählen damit dieselben Faktoren wie zuvor: die Nutzung des Mainnet und die Entwicklungspipeline. Dort steht mit dem Lending Protocol eine Kreditfunktion für Finanzinstitute zur Abstimmung durch die Validatoren. Sie soll Darlehen mit fester Laufzeit aus gebündelten Mitteln ermöglichen, die Kreditprüfung bleibt dabei ausserhalb der Blockchain. Kurzfristig dürfte XRP ohnehin stärker vom Gesamtmarkt getrieben werden als von einer Wartung im Testnetz.

Zwei Risiken, die der Fall offenlegt

Erstens zeigt der Absturz, wie zentral Ripple die Testinfrastruktur organisiert: Ein einzelner Server konnte das Testnet lahmlegen, auf das externe Entwickler angewiesen sind. Das betrifft das Mainnet nicht, kann aber das Vertrauen von Partnern belasten, die im Testnet neue Anwendungen vorbereiten. Zweitens bleibt das Entwicklungsrisiko real. Die Erweiterung Batch etwa hatte Ripple im Februar mit Version 3.1.1 wegen eines schweren Fehlers wieder deaktiviert. Ähnliche Verzögerungen bei neuen Funktionen wie der Kreditlösung würden die Investmentthese nicht kippen, aber zeitlich strecken.

Worauf Anleger nun achten sollten: die Meldung auf xrpl.org, dass der Reset nach dem 25. November vollzogen ist. Klappt der Neustart reibungslos, steht anschliessend wieder die Validatoren-Abstimmung zur Kreditfunktion im Fokus.

Martina Köhler, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.