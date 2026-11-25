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25.11.2026 17:58:06
ams-OSRAM-Aktie springt kräftig an: Samsung wird Grossaktionär und sichert MicroLED-Partnerschaft
Der Sensoren- und Lichtkonzern ams-OSRAM geht eine strategische Partnerschaft mit einer Samsung-Firma ein.
Die zum Samsung-Firmengeflecht gehörende Firma Samsung Display und ams-OSRAM wollen gemeinsam eine neuartige Micro-LED-Technologie der nächsten Generation mit ultrakleinen LEDs für Display-Anwendungen entwickeln und kommerzialisieren, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.
Die neue Technologie habe das Potenzial, bestehende technologische Grenzen, etwa bei Helligkeit und Lebensdauer, zu überwinden, schreibt ams-OSRAM. "Ihr Potenzial beschränke sich dabei nicht auf einzelne Produktkategorien, sondern erstreckt sich über ein breites Anwendungsspektrum, von sehr kleinen bis hin zu sehr grossen Displays", lässt sich Samsung-Display-Chef Chung Yi zitieren.
Dreistellige Millionenumsätze winken
Und es winkt viel Geld. Sollte die Entwicklung erfolgreich und die Marktakzeptanz vorhanden sein, bestehe mittel- bis langfristig ein jährliches Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, prognostiziert die Firma. Zunächst sei mit Umsätzen im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich zu rechnen.
Samsung Display ist das Know-how von ams-OSRAM eine schöne Stange Geld wert. Die Koreaner zeichnen knapp 10 Millionen neue ams-OSRAM-Aktien zu einem Preis von je 21 Euro. Zum Vergleich: Am gestrigen Dienstag schlossen die ams-OSRAM-Aktien bei 12,09 Franken. Samsung Display wird nach der Kapitalerhöhung rund 9,1 Prozent an ams-OSRAM halten.
Die Kapitalzufuhr soll ausserdem den Verschuldungsgrad des Konzerns auf Pro-forma-Basis um rund 0,7 senken, wie es weiter heisst.
Kulim-Sorgen los
Die Kooperation löst ausserdem die Probleme der Österreicher mit ihrer Fabrik in Malaysia. ams-OSRAM versuchte seit einigen Jahren, für die Fabrik in Kulim einen Käufer zu finden. Ursprünglich sollten dort MicroLED-Module produziert werden. Nachdem der Kernkunde abgesprungen war, hatte sich dies jedoch zerschlagen.
Dies ändert sich nun mit dem Samsung-Deal. Die Partnerschaft sichert einen Teil der Auslastung des Werks ab. Denn ams-OSRAM reserviert dort nun einen Kapazitätskorridor für Samsung. Damit entstehe ein finanziell abgesicherter Weg hin zu einer möglichen Serienfertigung, vorbehaltlich der Erreichung vereinbarter technischer und kommerzieller Meilensteine, heisst es im Communiqué.
Neben Samsung verfüge die Fabrik aber weiterhin über freie Kapazitäten für andere Wachstumsfelder. Bei einer Vollauslastung gebe es ab Mitte der 2030er-Jahre ein Umsatzpotenzial im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich.
So reagiert die Aktie
Die Aktien von ams-OSRAM springen am Mittwoch in die Höhe. Die strategische Partnerschaft mit Samsung Display und der damit verbundene Einstieg der Samsung-Tochter beim Sensoren- und Lichtkonzern kommen am Markt sehr gut an.
Die ams-OSRAM-Aktien gewannen schlussendlich noch immer 6,78 Prozent auf 12,91 Franken. Das bisherige Tageshoch liegt bei 15,35 Franken.
Die Bank Vontobel wertet die Vereinbarung als "klar positiv". Die Partnerschaft eröffne ams-OSRAM nicht nur eine zusätzliche mittel- bis langfristige Umsatzperspektive im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, sondern entlaste auch die angespannte Bilanz des Konzerns. Auch die Analysten von Jefferies sprechen von einem "grossartigen Deal".
Der zuständige Vontobel-Analyst sieht darin eine "elegante Lösung" für die Belastung des freien Cashflows durch das Werk Kulim 2 in Malaysia. Samsung übernehme die Entwicklungskosten sowie einen Teil der jährlichen Fixkosten. Damit werde die Zeit bis zum Hochlaufen der Umsätze im Bereich Photonik für KI-Anwendungen überbrückt.
Die Analysten von Oddo BHF verweisen zudem darauf, dass Samsung mit 21 Euro je Aktie einen deutlich über dem bisherigen Börsenkurs liegenden Preis bezahle.
Positiv hebt Jefferies hervor, dass trotz der für Samsung reservierten Produktionskapazitäten in Kulim genügend Spielraum für das Geschäft mit KI-Photonik und intelligenten Brillen bleibe. In diesen Bereichen winkten bei erfolgreicher Kommerzialisierung bis Mitte der 2030er-Jahre Umsätze im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich.
Oddo mahnt mit Blick auf das Displaygeschäft allerdings noch zur Vorsicht. Die Produktion in grossem Massstab und die Akzeptanz der Technologie bei den Konsumenten müssten erst noch unter Beweis gestellt werden.
Auch die Luzerner Kantonalbank (LUKB) sieht ams-OSRAM durch die Partnerschaft gestärkt, warnt aber vor den weiterhin anspruchsvollen Rahmenbedingungen im operativen Geschäft. Insbesondere die Neuausrichtung des Konzerns und die nach wie vor hohe Verschuldung bärgen Risiken für die Anleger.
Die Aktien von ams-OSRAM gerieten Anfang November im Zuge des Ausverkaufs bei Technologiewerten massiv unter Druck und büssten nach einer zwischenzeitlichen Erholung am 13. November wegen eines enttäuschenden Ausblicks auf das Schlussquartal erneut rund 9 Prozent ein. Zuletzt sorgten die Turbulenzen um den US-Chipkonzern NVIDIA für heftige Kursausschläge: Nach einem Plus von 8,1 Prozent am Montag im Zuge der Rückkehr von NVIDIA-Chef Jensen Huang brachen die Titel am Dienstag angesichts erneut aufgeflammter Sorgen um den KI-Boom um 10,8 Prozent ein.
AWP
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