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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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05.11.2026 11:37:43

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

Fresenius Medical Care
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC nach Zahlen für das dritte Quartal von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Führungsteam des Dialyse-Unternehmens konzentriere sich zwar weiter auf das, was es selbst in der Hand habe, habe es damit aber weiterhin schwer, den strukturellen Gegenwind auszugleichen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
41.33 € 		Abst. Kursziel*:
-8.06%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
41.39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.19%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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11:37 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
08:34 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
04.11.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
04.11.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
04.11.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
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