Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
66.20CHF
0.60CHF
0.91 %
12:33:54
SWX
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16.06.2026 11:36:26
Fraport Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 86 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Passagierzahl in Frankfurt dürfte 2026 etwas unter dem angepeilten Niveau liegen, schrieb Patrick Creuset am Montag. Er kappte seine operativen Ergebnisprognosen für dieses und das kommende Jahr jeweils um ein Prozent./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 07:28 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Neutral
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
77.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
72.10 €
|
Abst. Kursziel*:
6.80%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
72.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.28%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fraport AG
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
12.06.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
12.06.26
|Fraport-Aktie klettert deutlich: Passieraufkommen klettert im Mai (Dow Jones)
|
12.06.26
|XETRA-Handel: So steht der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
12.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)
|
12.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09.06.26
|Fraport-Aktie im Plus: Jahrelange Schliessung von Terminal 2 in Frankfurt beschlossen (AWP)
Analysen zu Fraport AG
|11:36
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.06.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.06.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|11:36
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|23.04.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|66.35
|1.14%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:36
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Fraport Neutral
|11:12
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|11:11
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|11:09
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|10:51
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|10:51
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|09:52
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