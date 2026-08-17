S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem MasterCard-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 95.59 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 10.461 MasterCard-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 569.29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’955.54 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 495.55 Prozent.

MasterCard wurde am Markt mit 499.00 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch