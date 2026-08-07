Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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Fraport Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Stärkere Quartalszahlen im Segment International des Flughafenbetreibers seien durch etwas schwächere im Bereich Aviation konterkariert worden, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er wies zudem darauf hin, dass die Gesamtprognose für 2026 zwar unverändert geblieben sei, die Prognosen für die einzelnen Geschäftsbereiche jedoch angepasst worden seien./ck/rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Neutral
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
65.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.99%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
66.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.91%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
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