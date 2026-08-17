Philip Morris Aktie 3754629 / US7181721090
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Philip Morris eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurden Philip Morris-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 166.19 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.602 Philip Morris-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 190.39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114.56 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14.56 Prozent erhöht.
Philip Morris war somit zuletzt am Markt 296.92 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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