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XETRA-Handel im Blick 14.08.2026 15:58:13

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Der MDAX entwickelt sich am Nachmittag positiv.

Salzgitter
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Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.78 Prozent stärker bei 32’516.08 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 356.129 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.272 Prozent auf 32’352.58 Punkte an der Kurstafel, nach 32’264.86 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 32’352.58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 32’682.44 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0.091 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der MDAX bei 32’100.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, stand der MDAX noch bei 31’893.88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 31’118.79 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4.96 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 7.64 Prozent auf 61.30 EUR), Talanx (+ 4.63 Prozent auf 119.80 EUR), HENSOLDT (+ 4.03) Prozent auf 96.14 EUR), RENK (+ 3.26 Prozent auf 51.65 EUR) und IONOS (+ 3.08 Prozent auf 34.18 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Salzgitter (-1.35 Prozent auf 51.05 EUR), TAG Immobilien (-1.26 Prozent auf 13.34 EUR), Fraport (-1.19 Prozent auf 66.15 EUR), AUMOVIO (-1.07 Prozent auf 37.15 EUR) und LANXESS (-0.93 Prozent auf 14.90 EUR).

Welche Aktien im MDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’695’903 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39.314 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.27 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.54 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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