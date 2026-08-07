Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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07.08.2026
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07.08.2026 14:02:15
Fraport Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 71 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die ersten Signale vom Terminal 3 in Frankfurt seien ermutigend, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstag nach Quartalszahlen. Insgesamt überschatte die schleppende Erholung am Heimat-Airport aber das Bild./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
66.80 €
|
Abst. Kursziel*:
1.80%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
66.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.57%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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