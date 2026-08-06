Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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10.08.2026 10:50:08
Fraport Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 77 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset nahm am Freitag nur kleinere Anpassungen an den Quartalsbericht vor./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 19:20 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Neutral
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
66.80 €
|
Abst. Kursziel*:
13.77%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
66.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.37%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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