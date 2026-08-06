Fraport 61.99 CHF -0.54% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 77 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset nahm am Freitag nur kleinere Anpassungen an den Quartalsbericht vor./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 19:20 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.