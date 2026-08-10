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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

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10.08.2026 07:28:09

Fraport Buy

Fraport
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 90 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Hunt sieht die Frankfurter auf einem glaubhaften Weg hin zu attraktiven Cashflow- und Dividendenrenditen, wie er in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts schrieb. Er kappte wegen zunächst bestehender Turbulenzen aber seine Schätzungen etwas./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 19:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Buy
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67.30 € 		Abst. Kursziel*:
26.30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.92%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
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10:50 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:28 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Fraport Equal Weight Barclays Capital
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