Intel Aktie 941595 / US4581401001
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Intel gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Intel-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Intel-Anteile bei 32.58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Intel-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.069 Intel-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Intel-Aktie auf 102.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 314.61 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 214.61 Prozent gesteigert.
Am Markt war Intel jüngst 517.32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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