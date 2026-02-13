Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
Fraport Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Cristian Nedelcu verwies am Sonntag auf die jüngsten Bedenken hinsichtlich möglicher Verwerfungen durch KI für die Dienstleistungsbranche. Für Infrastruktur-Investments sieht er aber weiterhin viele Vorteile, etwa die alternde Infrastruktur und die Energiewende, aber auch die stabilen Cashflows oder auch hohe Eintrittsbarrieren für Neulinge. Vinci zähle zu jenen Unternehmen, die am besten aufgestellt seien, zu den am mit schlechtesten positionierten Unternehmen gehöre dagegen der Flughafenbetreiber Fraport./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2026 / 23:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fraport AG Sell
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
84.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-19.53%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
84.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.76%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
