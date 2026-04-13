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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

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13.04.2026 09:56:16

Fraport Sell

Fraport
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Cristian Nedelcu sieht kurzfristige und auch mittelfristige Roisiken für die Markterwartungen, wie er am Montag schrieb. Die Aktien von Fraport würden besonders heiß und kontrovers diskutiert./rob/ag/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Sell
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Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
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19.03.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
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