Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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13.04.2026 09:56:16
Fraport Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Cristian Nedelcu sieht kurzfristige und auch mittelfristige Roisiken für die Markterwartungen, wie er am Montag schrieb. Die Aktien von Fraport würden besonders heiß und kontrovers diskutiert./rob/ag/stw;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Sell
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
67.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
76.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.02%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
75.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.55%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fraport AG
|
11.04.26
|Europäischer Flughafenverband warnt vor Kerosin-Knappheit (AWP)
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08.04.26
|EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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07.04.26
|MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fraport von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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31.03.26
|März 2026: Experten empfehlen Fraport-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
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31.03.26
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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27.03.26
|Fraport-Aktie tiefer: Hessens Finanzminister als neuer Aufsichtsratschef vorgesehen (Dow Jones)
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26.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
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26.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
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