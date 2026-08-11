Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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11.08.2026 10:02:37
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Fraport-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Fraport-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fraport-Papier bei 76.60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Fraport-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.305 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 86.95 EUR, da sich der Wert eines Fraport-Papiers am 10.08.2026 auf 66.60 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 13.05 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6.19 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Fraport-Papiere an der Börse XETRA war der 11.06.2006. Der Erstkurs des Fraport-Papiers belief sich damals auf 35.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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