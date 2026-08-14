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14.08.2026 17:58:20
Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge
Der MDAX entwickelte sich zum Handelsende positiv.
Am Freitag bewegte sich der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 0.66 Prozent stärker bei 32’479.14 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 356.129 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.272 Prozent auf 32’352.58 Punkte an der Kurstafel, nach 32’264.86 Punkten am Vortag.
Bei 32’682.44 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 32’352.58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0.023 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, stand der MDAX bei 32’100.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’893.88 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 31’118.79 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.84 Prozent nach oben. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.
MDAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 8.43 Prozent auf 61.75 EUR), HENSOLDT (+ 3.96 Prozent auf 96.08 EUR), Talanx (+ 3.49 Prozent auf 118.50 EUR), RENK (+ 3.34 Prozent auf 51.69 EUR) und CTS Eventim (+ 2.44 Prozent auf 58.80 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Salzgitter (-2.42 Prozent auf 50.50 EUR), Fraport (-2.09 Prozent auf 65.55 EUR), TAG Immobilien (-2.00 Prozent auf 13.24 EUR), AIXTRON SE (-1.41 Prozent auf 41.27 EUR) und LEG Immobilien (-1.34 Prozent auf 51.45 EUR) unter Druck.
Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3’088’908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39.314 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.27 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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