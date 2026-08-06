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Besser als erhofft 06.08.2026 13:15:00

Fraport profitiert von Auslandsflughäfen - Erwartungen übertroffen: Aktie tiefer

Fraport profitiert von Auslandsflughäfen - Erwartungen übertroffen: Aktie tiefer

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat im ersten Halbjahr dank seiner internationalen Flughäfen besser abgeschnitten als erwartet.

Fraport
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Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um vier Prozent auf 2,07 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 3,8 Prozent 582,3 Millionen Euro. Analysten hatten weniger auf dem Zettel.

"Während das Passagieraufkommen in Frankfurt streikbedingt und aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation im Nahen Osten stagniert, wächst der Verkehr an den meisten internationalen Standorten im Fraport-Konzern", sagte Konzernchef Stefan Schulte.

Er bestätigte die Finanzziele sowie die bereits Mitte Juli gesenkte Passagierprognose für Frankfurt. Mittlerweile geht Fraport nur noch von einem Abschneiden auf dem Vorjahresniveau von 63,2 Millionen Passagieren aus. Vor allem der Iran-Krieg belastet den Flugverkehr.

Für die Fraport-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 2,74 Prozent auf 65,75 Euro nach unten.

FRANKFURT (awp international)

Weitere Links:

So schätzen die Analysten die Zukunft der Fraport-Aktie ein
So schätzen die Analysten die Zukunft der Fraport-Aktie ein
Fraport-Aktie dennoch höher: Frankfurt-Flughafen mit gesenktem Passagierziel für 2026

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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