Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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06.08.2026 13:15:00
Fraport profitiert von Auslandsflughäfen - Erwartungen übertroffen: Aktie tiefer
Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat im ersten Halbjahr dank seiner internationalen Flughäfen besser abgeschnitten als erwartet.
"Während das Passagieraufkommen in Frankfurt streikbedingt und aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation im Nahen Osten stagniert, wächst der Verkehr an den meisten internationalen Standorten im Fraport-Konzern", sagte Konzernchef Stefan Schulte.
Er bestätigte die Finanzziele sowie die bereits Mitte Juli gesenkte Passagierprognose für Frankfurt. Mittlerweile geht Fraport nur noch von einem Abschneiden auf dem Vorjahresniveau von 63,2 Millionen Passagieren aus. Vor allem der Iran-Krieg belastet den Flugverkehr.
Für die Fraport-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 2,74 Prozent auf 65,75 Euro nach unten.
FRANKFURT (awp international)
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