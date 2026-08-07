United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
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07.08.2026 09:28:12
Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Start
Machte sich der MDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.
Am Freitag tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.08 Prozent höher bei 32’456.68 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 357.207 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.163 Prozent auf 32’484.10 Punkte an der Kurstafel, nach 32’431.12 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32’435.51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 32’501.72 Einheiten.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0.715 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der MDAX 32’627.04 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31’561.23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, stand der MDAX bei 31’331.47 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.77 Prozent nach oben. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell IONOS (+ 5.50 Prozent auf 31.86 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.86 Prozent auf 82.15 EUR), DEUTZ (+ 3.39 Prozent auf 10.36 EUR), HENSOLDT (+ 2.57 Prozent auf 92.68 EUR) und United Internet (+ 2.38 Prozent auf 24.12 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Aurubis (-3.92 Prozent auf 174.10 EUR), LANXESS (-2.21 Prozent auf 16.80 EUR), Fraport (-1.64 Prozent auf 65.95 EUR), AUMOVIO (-1.62 Prozent auf 36.35 EUR) und Porsche Automobil (-1.38 Prozent auf 28.64 EUR).
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 252’739 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38.859 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf
Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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