Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’294 0.3%  SPI 20’074 0.2%  Dow 51’839 -0.6%  DAX 24’927 0.3%  Euro 0.9248 0.0%  EStoxx50 6’269 0.7%  Gold 4’067 1.5%  Bitcoin 53’677 1.6%  Dollar 0.8093 -0.1%  Öl 89.8 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Partners Group2460882Kuros32581411Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Jim Cramer sieht nach Kursrückgang Chancen bei der Netflix-Aktie
Ausblick: 3M mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Alphabet stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: General Motors öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mercedes-Benz-Aktie im Blick: CLA-L-Produktionsstopp in China zeigt grössere Absatzprobleme
Suche...
Plus500 Depot

Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

60.90
CHF
0.30
CHF
0.50 %
11:57:47
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.07.2026 10:39:12

Fraport Equal Weight

Fraport
61.49 CHF -0.83%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 71 Euro gesenkt. Kurzfristig habe sich die operative Dynamik beim Flughafenbetreiber abgeschwächt, begründete Andrew Lobbenberg sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Verkehrsaufkommen und die Kapazitäten am Standort Frankfurt seien weiterhin schwach, der Bau des Terminal 3 erhöhe die Kosten im Segment Aviation, ein geringeres Passagierwachstum begrenze das Ertragspotenzial und der Bereich Ground Handling schreibe im Vorfeld eines neuen Nutzungsvertrags mit dem Hauptkunden Lufthansa weiterhin Verluste./rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 10:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fraport AG Equal Weight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
71.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
66.05 € 		Abst. Kursziel*:
7.49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
66.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.01%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten