Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fraport Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 71 Euro gesenkt. Kurzfristig habe sich die operative Dynamik beim Flughafenbetreiber abgeschwächt, begründete Andrew Lobbenberg sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Verkehrsaufkommen und die Kapazitäten am Standort Frankfurt seien weiterhin schwach, der Bau des Terminal 3 erhöhe die Kosten im Segment Aviation, ein geringeres Passagierwachstum begrenze das Ertragspotenzial und der Bereich Ground Handling schreibe im Vorfeld eines neuen Nutzungsvertrags mit dem Hauptkunden Lufthansa weiterhin Verluste./rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
66.05 €
|
Abst. Kursziel*:
7.49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
66.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.01%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
09:28
|XETRA-Handel MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.ch)
|
14.07.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
14.07.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Fraport-Aktie dennoch höher: Frankfurt-Flughafen mit gesenktem Passagierziel für 2026 (Dow Jones)
|
13.07.26
|Handel in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)