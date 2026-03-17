Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

68.05
CHF
2.35
CHF
3.58 %
12:46:48
SWX
17.03.2026 10:41:57

Fraport Sell

Fraport
68.51 CHF 6.89%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport nach Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2025 mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Sell" belassen. Dank des Fluggeschäfts und der Bodenabfertigung habe das operative Ergebnis (Ebitda) seine Annahme und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag. Schlechter als erwartet habe hingegen das Segment Einzelhandel des Flughafenbetreibers abgeschnitten./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Sell
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
75.35 € 		Abst. Kursziel*:
-9.75%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
75.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.17%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:41 Fraport Sell UBS AG
10:17 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:40 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
08:35 Fraport Hold Warburg Research
08:16 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
