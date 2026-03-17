Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
Fraport Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport nach Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2025 mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Sell" belassen. Dank des Fluggeschäfts und der Bodenabfertigung habe das operative Ergebnis (Ebitda) seine Annahme und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag. Schlechter als erwartet habe hingegen das Segment Einzelhandel des Flughafenbetreibers abgeschnitten./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Sell
Unternehmen:
Fraport AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
75.35 €
Abst. Kursziel*:
-9.75%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
75.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
-10.17%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
12:26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
10:42
|Fraport will operatives Ergebnis weiter steigern - Aktie zieht an (AWP)
10:02
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fraport-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
08:26
|KORREKTUR: Fraport verdient wegen höherer Abschreibungen weniger als erwartet (Dow Jones)
07:33
|Fraport steigert operatives Ergebnis (AWP)
16.03.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
13.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Fraport AG
|10:41
|Fraport Sell
|UBS AG
|10:17
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:40
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Fraport Hold
|Warburg Research
|08:16
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10:17
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:35
|Fraport Hold
|Warburg Research
|17.02.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|16.01.26
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
