Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Free Cashflow des Flughafenbetreibers sei negativ und habe somit die Erwartungen verfehlt, schrieb Graham Hunt in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Gründe seien das eingesetzte Betriebskapital und einmalige steuerliche Faktoren. Hier stellten sich nun Fragen hinsichtlich der Ausschüttungen an die Aktionäre./rob/bek/niw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:21 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65.70 €
|
Abst. Kursziel*:
36.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.43%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
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