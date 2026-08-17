Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Netflix-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Netflix-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Netflix-Aktie an diesem Tag 9.64 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Netflix-Aktie investierten, hätten nun 1’037.667 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (78.16 USD), wäre die Investition nun 81’104.08 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +711.04 Prozent.
Der Börsenwert von Netflix belief sich zuletzt auf 325.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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