NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Netflix-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Netflix-Aktie an diesem Tag 9.64 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Netflix-Aktie investierten, hätten nun 1’037.667 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (78.16 USD), wäre die Investition nun 81’104.08 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +711.04 Prozent.

Der Börsenwert von Netflix belief sich zuletzt auf 325.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch