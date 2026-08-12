Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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Fraport Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 82 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Mittwoch an den Halbjahresbericht der Vorwoche an. Die niedrigere Verkehrszahlenprognose für Frankfurt hatte sie bereits im Vorfeld berücksichtigt. Rall geht davon aus, dass sich die Anleger nun wieder auf die grundsätzliche Anlagestory konzentrieren können, die auf der Belebung der Barmittelzuflüsse basiere./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
81.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
66.95 €
|
Abst. Kursziel*:
20.99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
67.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.81%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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