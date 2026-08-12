Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’770 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9375 0.0%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’377 -0.7%  Bitcoin 51’929 0.8%  Dollar 0.8137 0.0%  Öl 88.5 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
24/5-Handel mit Plus500: Handeln Sie rund um die Uhr an den US-Märkten
Adyen-Aktie: Umsatzprognose leicht erhöht - Zukäufe drücken etwas auf Profitabilität
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Basler Kantonalbank-Aktie: BKB verbessert Gewinn im ersten Halbjahr - Bank Cler mit besseren Gewinnzahlen
Aktie im Fokus: Varia US findet mit Brookfield gesuchten Partner
Suche...
ETF Sparplan

Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

60.85
CHF
0.10
CHF
0.16 %
12.08.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2026 06:45:13

Fraport Overweight

Fraport
62.50 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 82 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Mittwoch an den Halbjahresbericht der Vorwoche an. Die niedrigere Verkehrszahlenprognose für Frankfurt hatte sie bereits im Vorfeld berücksichtigt. Rall geht davon aus, dass sich die Anleger nun wieder auf die grundsätzliche Anlagestory konzentrieren können, die auf der Belebung der Barmittelzuflüsse basiere./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 19:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
81.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
66.95 € 		Abst. Kursziel*:
20.99%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
67.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.81%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:45 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Fraport Equal Weight Barclays Capital
07.08.26 Fraport Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen