Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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|Lohnendes Walt Disney-Investment?
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17.08.2026 16:02:17
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walt Disney-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Walt Disney-Aktien gewesen.
Am 17.08.2016 wurde die Walt Disney-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Walt Disney-Papier bei 96.87 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 103.231 Walt Disney-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 11’030.25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106.85 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.30 Prozent vermehrt.
Walt Disney wurde am Markt mit 184.61 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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