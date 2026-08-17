S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citigroup von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Citigroup-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 71.62 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 139.626 Citigroup-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 139.33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’454.06 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 19’454.06 USD entspricht einer Performance von +94.54 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Citigroup bezifferte sich zuletzt auf 233.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch