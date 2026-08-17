Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citigroup von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Citigroup eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Citigroup-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 71.62 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 139.626 Citigroup-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 139.33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’454.06 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 19’454.06 USD entspricht einer Performance von +94.54 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Citigroup bezifferte sich zuletzt auf 233.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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