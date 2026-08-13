Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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13.08.2026 11:13:41
Fraport-Aktie gewinnt: Passagier-Wachstum am Flughafen Frankfurt setzt sich im Juli fort
Der Flughafen Frankfurt verzeichnete im Juli trotz eines Rückgangs bei den Flugbewegungen ein Passagierwachstum um 1,4 Prozent auf rund 6,2 Millionen Fluggäste.
Auf internationaler Ebene verzeichnete die Mehrheit der von Fraport betriebenen Flughäfen ebenfalls ein deutliches Wachstum. Besonders starke Zuwächse gab es am Flughafen Ljubljana (+14,9 Prozent) sowie an den griechischen Flughäfen (+5,4 Prozent), gefolgt von den Standorten in Brasilien (+5,9 Prozent) und Bulgarien (+5,2 Prozent), während in Antalya (-1,2 Prozent) und Lima (-0,6 Prozent) leichte Rückgänge verbucht wurden. Insgesamt stieg das Gesamtaufkommen des Fraport-Konzerns im Berichtsmonat um 2,2 Prozent auf rund 23,4 Millionen Passagiere.
Im XETRA-Handel gewinnt die Fraport-Aktie zwischenzeitlich 0,6 Prozent auf 67,25 Euro.
DJG/cbr/brb
DOW JONES
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