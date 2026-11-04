Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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Enel Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Enel vor Zahlen zum dritten Quartal von 10,65 auf 10,35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er erwarte keine großen Neuigkeiten, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das Wachstum des italienischen Versorgers werde zunehmend durch das Netzgeschäft und die erneuerbaren Energien gestützt. Das niedrigere Kursziel resultiere unter anderem aus der gestiegenen Verschuldung und dem höheren Abzinsungsfaktor (Weighted Average Cost of Capital)./rob/la/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10.35 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.58 €
|
Abst. Kursziel*:
8.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.06%
|
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 in Grün (finanzen.ch)
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31.10.26
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29.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Europa: Am Mittag Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
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|UBS AG
|21.10.26
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|Deutsche Bank AG
|20.10.26
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|19.10.26
|Enel Buy
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|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Enel Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS AG
|30.07.26
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Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8.75
|4.84%
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