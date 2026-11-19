Um 09:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.60 Prozent höher bei 6’191.29 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.351 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.490 Prozent höher bei 6’184.55 Punkten, nach 6’154.39 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’184.55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 6’205.22 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 3.10 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 6’144.81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6’444.46 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’542.05 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 5.83 Prozent zu Buche. Bei 6’577.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2.98 Prozent auf 130.44 EUR), Infineon (+ 2.63 Prozent auf 50.50 EUR), UniCredit (+ 2.28 Prozent auf 81.78 EUR), Airbus SE (+ 1.61 Prozent auf 201.05 EUR) und Siemens (+ 1.54 Prozent auf 270.10 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-1.28 Prozent auf 24.75 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.67 Prozent auf 38.70 EUR), BMW (-0.47 Prozent auf 54.74 EUR), Enel (-0.47 Prozent auf 9.55 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.31 Prozent auf 580.20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 351’186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 476.685 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.67 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch