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Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

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16.11.2026 07:57:44

Enel Underperform

Enel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Enel von 8,80 auf 8,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Gaspreisbremse und die Verlängerung der Regionalsteuer (IRAP) drückten das Ergebnis des Versorgers, schrieb Fernando Garcia am Sonntag. Insgesamt würden ungelöste Probleme aktuell nur schlimmer./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 17:47 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Enel S.p.A. Underperform
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
8.60 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
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Rating update:
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Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
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