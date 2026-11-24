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24.11.2026 11:32:33
Xiaomi-Aktie gibt nach – so schnitt der Apple- und Tesla-Rivale im 3. Quartal ab
Der chinesische Technologie- und E-Autokonzern Xiaomi hat seine Bücher geöffnet. So hat sich das Geschäft des Apple-Rivalen bei Umsatz und Gewinn je Aktie entwickelt.
Auf der Einnahmenseite erzielte der Apple-Konkurrent in den vergangenen drei Monaten einen Umsatz in Höhe von 107,24 Milliarden CNY. Damit schnitt Xiaomi im Vergleich zu den Marktprognosen besser ab: Die durchschnittliche Schätzung von 16 Marktbeobachtern hatte sich vorab auf 105,59 Milliarden CNY belaufen (Vorjahresquartal: 113,12 Milliarden CNY, was einem prognostizierten Rückgang um 6,65 Prozent entsprochen hätte).
Im Handel an der Börse in Hongkong notierte die Xiaomi-Aktie letztlich 4,18 Prozent teifer bei 22,46 CNY.
Alexandra Hesse, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch
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