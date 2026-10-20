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Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

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20.10.2026 12:20:23

Enel Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Enel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Die Quartalszahlen des italienischen Energieversorgers am 12. November dürften wenig Spannendes bieten und keinen großen Einfluss auf den Aktienkurs haben, schrieb Javier Garrido in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Angesichts der hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr und der gestiegenen Verschuldung dürften die Anleger eher abwarten. In den kommenden Monaten könnte sich die Umsetzung einer Gaspreis-Obergrenze in Italien als wichtig erweisen - eine Bestätigung der kolportierten Zahlen wäre klar positiv für Enel./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 18:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
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19.10.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Enel Buy UBS AG
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