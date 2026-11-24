HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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HENSOLDT Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 101 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Afonso Osorio verlagerte die Bewertungsbasis am Dienstag um zwei Jahre nach vorn auf das Jahr 2030 und verwies auf die gut berechenbare Geschäftsentwicklung des Rüstungselektronik-Herstellers bis 2035. Seinen Bewertungsmaßstab reduzierte er im Rahmen einer Analyse zum Status Quo der Rüstungsbranche etwas weiter. Als Haupterkenntnis aus der Berichtssaison der Branche nahm Osorio mit, dass sich die Munitionspreise früher normalisieren als gedacht. Seine Favoriten heißen SSAB und Kongsberg./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
83.61 €
|
Abst. Kursziel*:
7.64%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
78.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.33%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
|
12:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Dienstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.11.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Montagnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
20.11.26
|TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu HENSOLDT
|11:10
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|19.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|19.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|72.24
|-0.85%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:21
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HENSOLDT Equal Weight
|11:06
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Rheinmetall Overweight
|10:41
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UBS AG
Sanofi Neutral
|10:32
|
Bernstein Research
Sanofi Outperform
|10:06
|
Jefferies & Company Inc.
BASF Underperform
|09:24
|
Jefferies & Company Inc.
Sanofi Buy