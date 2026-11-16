Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Index im Fokus
|
16.11.2026 17:58:15
Börse Europa: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
Der STOXX 50 wagte sich am Montagabendnicht aus der Reserve.
Der STOXX 50 schloss den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 5’513.86 Punkten ab. In den Handel ging der STOXX 50 0.060 Prozent fester bei 5’525.93 Punkten, nach 5’522.60 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’513.73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’542.05 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der STOXX 50 5’404.24 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’504.99 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’806.29 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.23 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2.66 Prozent auf 173.95 CHF), Novo Nordisk (+ 2.44 Prozent auf 285.25 DKK), Deutsche Telekom (+ 1.50 Prozent auf 27.00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.35 Prozent auf 98.88 GBP) und Novartis (+ 1.27 Prozent auf 135.76 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Siemens (-2.45 Prozent auf 272.55 EUR), Rio Tinto (-2.32 Prozent auf 61.50 GBP), Enel (-1.79 Prozent auf 9.78 EUR), Siemens Energy (-1.75 Prozent auf 128.98 EUR) und Airbus SE (-1.23 Prozent auf 204.20 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 21’645’447 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 515.998 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’513.86
|-0.16%
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.