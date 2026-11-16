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Index im Fokus 16.11.2026 17:58:15

Börse Europa: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Börse Europa: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 wagte sich am Montagabendnicht aus der Reserve.

Der STOXX 50 schloss den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 5’513.86 Punkten ab. In den Handel ging der STOXX 50 0.060 Prozent fester bei 5’525.93 Punkten, nach 5’522.60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’513.73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’542.05 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der STOXX 50 5’404.24 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’504.99 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’806.29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.23 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2.66 Prozent auf 173.95 CHF), Novo Nordisk (+ 2.44 Prozent auf 285.25 DKK), Deutsche Telekom (+ 1.50 Prozent auf 27.00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.35 Prozent auf 98.88 GBP) und Novartis (+ 1.27 Prozent auf 135.76 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Siemens (-2.45 Prozent auf 272.55 EUR), Rio Tinto (-2.32 Prozent auf 61.50 GBP), Enel (-1.79 Prozent auf 9.78 EUR), Siemens Energy (-1.75 Prozent auf 128.98 EUR) und Airbus SE (-1.23 Prozent auf 204.20 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 21’645’447 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 515.998 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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