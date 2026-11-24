Für Volkswagen beginnt am Dienstag eine wichtige Woche: Während der Autobauer und die IG Metall in Emden in die Verhandlungen über den Haustarifvertrag starten, beginnt am Landgericht Braunschweig der fünfte Betrugsprozess zur Dieselaffäre. Es ist zugleich der Auftakt für das letzte grössere Strafverfahren zu dem Komplex in Braunschweig.

Die Tarifgespräche sollen gegen Mittag im ostfriesischen Emden beginnen. Zuvor hat die Gewerkschaft zu einer Demonstration samt Kundgebung aufgerufen. Dabei machten die Arbeitnehmervertreter bereits deutlich, dass sie vor inhaltlichen Gesprächen zunächst Antworten vom VW-Management erwarten. IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Thorsten Gröger forderte den Vorstand auf, darzulegen, wie er die Zukunft des Unternehmens gestalten und das Vertrauen der Beschäftigten zurückgewinnen wolle. Über mögliche Beiträge der Arbeitnehmer werde man vorerst nicht sprechen. Angesichts der bisherigen Entwicklung gebe es für die Gewerkschaft keinen Grund, sich auch nur einen Millimeter zu bewegen, sagte Gröger.

Europas grösster Autobauer hat in seiner Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will in der Tarifrunde weitreichende Einsparungen durchsetzen. Dazu gehören Nullrunden für 2027 und 2028, Streichungen bei Zusatzzahlungen und Zulagen sowie Einschnitte bei der 35-Stunden-Woche. Nach dpa-Informationen umfasst der Forderungskatalog des Managements fast 20 Punkte. Dazu zählt auch die Streichung der bislang ausgesetzten Entgelterhöhung um 5,5 Prozent, die nach dem Tarifkompromiss vor zwei Jahren zum 1. Januar 2031 wirksam werden sollte. Die IG Metall fordert dagegen fünf Prozent mehr Geld für die rund 120.000 Beschäftigten und will die Einschnitte verhindern.

Der Konflikt könnte sich nach dem Ende der Friedenspflicht am 31. Dezember zuspitzen. Die Gewerkschaft droht bereits mit Warnstreiks ab Januar. "Wir haben ihn nicht gesucht. Aber wir werden ihn mit voller Wucht führen", sagte Gröger mit Blick auf einen möglichen Arbeitskampf.

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo erteilte möglichen Standortschliessungen erneut eine Absage, auch wenn diese nicht Teil des Forderungskatalogs sind. Die Debatte um die Zukunft der Werke in Emden, Hannover und Zwickau dürfte die Verhandlungen dennoch prägen. Die Gewerkschaft werde nicht zulassen, dass Standorte oder Arbeitsplätze zugunsten höherer Dividenden und Renditeversprechen unter Druck gerieten, betonte Cavallo.

Diesel-Prozess gegen sieben ehemalige VW-Mitarbeiter

Parallel dazu müssen sich sieben ehemalige VW-Führungskräfte und Mitarbeiter vor dem Landgericht Braunschweig wegen der Abgasmanipulationen verantworten. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, trotz Kenntnis von der illegalen Abschalteinrichtung pflichtwidrig die weitere Herstellung und Vermarktung der betroffenen Fahrzeuge nicht unterbunden zu haben. Nach Angaben des Gerichts geht es um mehr als neun Millionen Fahrzeuge. Für den Prozess sind mehr als 150 Verhandlungstermine bis Dezember 2028 angesetzt.

Bereits 2025 hatte das Gericht nach fast vier Jahren Prozess vier frühere VW-Führungskräfte wegen Betrugs schuldig gesprochen. Zwei Angeklagte sollen mehrjährige Haftstrafen antreten, zwei weitere Ex-Mitarbeiter erhielten Bewährungsstrafen. Gegen das nicht rechtskräftige Urteil wurde Revision eingelegt. Nach dem Auftakt des neuen Verfahrens am Dienstag werden in Braunschweig vier Prozesse zur Dieselaffäre parallel verhandelt.

Haustarifvertrag gilt an neun VW-Standorten

Volkswagen verfügt über einen eigenen Haustarifvertrag und ist nicht in den Flächentarif der Metall- und Elektroindustrie eingebunden. Er gilt für mehr als 120.000 Beschäftigte an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau.

Die VW-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,13 Prozent auf 63,24 Euro.

EMDEN/BRAUNSCHWEIG (awp international)