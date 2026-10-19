Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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Enel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Arturo Murua rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick mit einem gedämpften dritten Quartal, das keine Anpassung des Ausblicks zur Folge haben sollte. Die Trends bei dem italienischen Energiekonzern entsprächen weitgehend denen im ersten Halbjahr./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.85 €
|
Abst. Kursziel*:
19.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.40%
|
Analyst Name::
Arturo Murua
|
KGV*:
-
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