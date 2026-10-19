Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’340 -0.4%  SPI 20’231 -0.3%  Dow 52’101 0.2%  DAX 25’286 -1.3%  Euro 0.9268 0.1%  EStoxx50 6’138 -1.1%  Gold 4’144 -0.5%  Bitcoin 67’749 0.3%  Dollar 0.8263 0.1%  Öl 108.3 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882DocMorris4261528Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Bitcoin unter Zinsdruck: Warum Krypto jetzt am Tropf der Notenbanken hängt
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Merck-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Kaufen von DZ BANK für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

8.30
CHF
-0.15
CHF
-1.72 %
17:19:42
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.10.2026 16:46:53

Enel Buy

Enel
8.36 CHF -1.98%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Arturo Murua rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick mit einem gedämpften dritten Quartal, das keine Anpassung des Ausblicks zur Folge haben sollte. Die Trends bei dem italienischen Energiekonzern entsprächen weitgehend denen im ersten Halbjahr./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 09:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 09:55 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10.60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8.85 € 		Abst. Kursziel*:
19.80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9.03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.40%
Analyst Name::
Arturo Murua 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Enel S.p.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:46 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Enel Buy UBS AG
25.09.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen