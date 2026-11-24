LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renk von 57 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei der Aktie des Panzergetriebe-Herstellers sieht Afonso Osorio aktuell eine gute Einstiegschance, wie er am Dienstag im Rahmen einer Analyse zum Status Quo der Rüstungsbranche schrieb. Der Kursverfall sei stärker gewesen als die Korrektur der Prognosen. Sein niedrigeres Kursziel begründete er mit der Anpassung an den Verkauf der Hochleistungsgleitlager-Sparte. Als Haupterkenntnis aus der Berichtssaison der Branche nahm Osorio mit, dass sich die Munitionspreise früher normalisieren als gedacht./ag/edh;