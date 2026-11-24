RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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RENK Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renk von 57 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei der Aktie des Panzergetriebe-Herstellers sieht Afonso Osorio aktuell eine gute Einstiegschance, wie er am Dienstag im Rahmen einer Analyse zum Status Quo der Rüstungsbranche schrieb. Der Kursverfall sei stärker gewesen als die Korrektur der Prognosen. Sein niedrigeres Kursziel begründete er mit der Anpassung an den Verkauf der Hochleistungsgleitlager-Sparte. Als Haupterkenntnis aus der Berichtssaison der Branche nahm Osorio mit, dass sich die Munitionspreise früher normalisieren als gedacht./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Overweight
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31.49 €
|
Abst. Kursziel*:
61.98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
31.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.13%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
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